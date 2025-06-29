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КГБ разоблачил группу, намеренную атаковать объекты в Белоруссии

Разоблачённая группа готовила ударные БПЛА для ударов по стратегическим объектам.

Источник: Аргументы и факты

Комитет государственной безопасности Белоруссию выявил группу, которая хотела атаковать стратегические объекты, находящиеся на территории страны, информирует ОНТ.

КГБ провёл операцию, получившую название «Гарпун», она продолжалась около двух лет — 732 дня.

Разоблачённая группа готовила ударные беспилотные летательные аппараты.

«Её целью было вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты», — говорится в сообщении.

Ранее в Минске заявили, что Польша готовит боевиков для нападения на Белоруссию.

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