Одежда в деловом стиле, удобная для обучения сидя и в движении: в РФ ввели ГОСТ на школьную форму

По ее мнению, единые стандарты утверждаются, в первую очередь, чтобы нивелировать социальные различия между учащимися. При этом ГОСТы не являются обязательными, если на них нет прямой отсылки в законе или регламенте. Большинство из них служат рекомендацией для производителей.