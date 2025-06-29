Одежда в деловом стиле, удобная для обучения сидя и в движении: в РФ ввели ГОСТ на школьную форму

В России появится госстандарт на школьную форму. Рекомендации вводятся впервые. Известно, что форма должна иметь деловой стиль. ГОСТы позволят сделать одежду удобной и качественной. Так считает депутат Госдумы Светлана Бессараб, цитирует RT.
По ее мнению, единые стандарты утверждаются, в первую очередь, чтобы нивелировать социальные различия между учащимися. При этом ГОСТы не являются обязательными, если на них нет прямой отсылки в законе или регламенте. Большинство из них служат рекомендацией для производителей.
По утверждению правительства, форму следует изготавливать удобной для обучения сидя и в движении. Рекомендуется добавлять государственную и патриотическую символику. Соответствующий ГОСТ вступит в силу 1 июля.
Депутат Светлана Бессараб назвала границы по форме и ее виду достаточно размытыми. По ее словам, все критерии «связаны с жизнью, здоровьем и безопасностью». В Думе приветствуют наличие школьной формы, так как ее существование обеспечивает дисциплину среди учащихся, добавила парламентарий.
«Законодатель рассчитывал, что удастся прежде всего нивелировать социальные различия среди учеников школы. Поскольку сегодня, к сожалению, в некоторых школах, если не предусмотрена форма, то получается, дети одеты так, как могут позволить себе родители. И конечно, сразу бросаются в глаза статусные различия именно по доходности семьи», — уточнила Светлана Бессараб.
Жители страны, в большинстве своем, поддерживают введение единой формы. Так, 71% опрошенных считают, что единый стандарт позволит уравнять детей из разных семей, а также минимизировать поводы для травли и снять с родителей часть финансовой нагрузки. Против введения единой формы выступили всего 8% респондентов. Она не нужна из-за существования климатических и идеологических различий, например, считают россияне.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов выступил за введение ГОСТа на школьную форму. Он отметил, что не видит в этом ничего плохого. При этом Сергей Кравцов подчеркнул, что нет ничего страшного в ношении различных предметов одежды.