Пузырь магмы разрывает Африку и закладывает основу для нового моря

Ученые также исследовали, течет ли магма из мантии на поверхность Земли в так называемом мантийном диапире — также называемом плюмом или горячей точкой — в одном или трех местах впадины Афар и ее окрестностях. Предыдущие исследования предполагали, что жидкая мантийная порода поднимается в озере Аббе на границе Эфиопии и Джибути, а также дальше на север, около Красного моря, и на юго-запад, на краю Эфиопского нагорья.