Пузырь магмы разрывает Африку и закладывает основу для нового моря

Под впадиной Афар в Эфиопии бурлит облако расплавленной породы, раскалывая континент и закладывая основу для нового моря.
Расплавленная порода пульсирует под регионом Афар в Эфиопии, сообщает исследовательская группа в журнале Nature Geoscience. Ритмичные толчки постепенно разрывают континент на части, создавая новый океан.
Восходящий поток горячего материала из глубин мантии Земли находится под сильным влиянием тектонических плит — массивных, твердых плит земной коры, — которые лежат над ней. Поскольку тектонические плиты разрываются в течение миллионов лет, как в регионе Афар, они растягиваются и истончаются, пока не ломаются. Этот разрыв знаменует рождение нового океанического бассейна.
В Восточно-Африканской впадине Афар, большая часть которой находится более чем на 100 метров ниже уровня моря, сходятся три активные рифтовые долины: Красноморский рифт, Аденский рифт и Восточно-Африканский рифт. Группа под руководством Эммы Уоттс из Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружила, что магма течет вверх из мантии Земли импульсами, на которые влияют толщина плиты и скорость дрейфа.
Красное море когда-то было образовано рифтовой долиной, где разошлись Африканская и Аравийская плиты. На севере рифтовая долина простирается через Мертвое море и Иорданский разлом до Сирии. Восточно-Африканский разлом и его южное продолжение, Центрально-Африканский разлом, проходят прямо через Африканскую плиту.
Чтобы лучше понять подземную активность, авторы исследования проанализировали более 130 образцов горных пород из относительно молодых вулканов в Афарской впадине и вокруг нее. Дополняя предыдущие анализы горных пород и статистическое моделирование, исследователи изучили химический состав пород. «Мы обнаружили, что мантия Земли под Афаром не является ни однородной, ни стационарной — она пульсирует, и эти импульсы несут отчетливые химические сигнатуры», — объяснил Уоттс.
Соавтор Том Гернон, также из Университета Саутгемптона, сравнивает подъем магмы с биением сердца. Импульсы, по-видимому, ведут себя по-разному в зависимости от толщины плиты и скорости, с которой они расходятся. «В быстрорасширяющихся рифтовых зонах, таких как Красное море, импульсы распространяются более эффективно и регулярно, как импульс по узкой артерии», — говорит Гернон.
В Аденском заливе Аравийская и Африканская плиты расходятся со скоростью около 15,5 миллиметров в год; в южной части Красного моря скорость составляет 14,5 миллиметров. В Восточно-Африканском разломе, к югу от Эфиопского нагорья, скорость дрейфа составляет всего 5,2 миллиметра в год. В Афарской впадине рифтовая долина в сторону Красного моря и Восточно-Африканский разлом выстланы многочисленными вулканами, через которые магма из мантии Земли достигает поверхности.
Ученые также исследовали, течет ли магма из мантии на поверхность Земли в так называемом мантийном диапире — также называемом плюмом или горячей точкой — в одном или трех местах впадины Афар и ее окрестностях. Предыдущие исследования предполагали, что жидкая мантийная порода поднимается в озере Аббе на границе Эфиопии и Джибути, а также дальше на север, около Красного моря, и на юго-запад, на краю Эфиопского нагорья.
Авторы исследования смоделировали различные возможности и обнаружили, что наиболее вероятным сценарием является наличие единого мантийного диапира под озером Аббе, разветвляющегося под поверхностью Земли вдоль трех рифтовых долин. (dpa).