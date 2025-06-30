Что можно и нельзя делать на Мануйло и Савелия 30 июня на опасный день

Не следует как брать, так и давать в долг. Кроме того, не стоит купаться в водоемах. Нельзя срывать кувшинки, так как можно навлечь на себя неприятности. А если над землей поднимаются белые туманы, то в них нельзя заходить, чтобы не пропасть навсегда.