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Что можно и нельзя делать на Мануйло и Савелия 30 июня на опасный день

Собрали, что можно и нельзя делать 30 июня, когда празднуют день Мануйло и Савелия.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 июня вспоминает святых Мануйло и Савелия. В народе принято праздновать день Мануйло и Савелия. В названный день по земле гуляют духи Маниха и Манья, которые наводят разные видения. В связи с этим день считался опасным.

Что нельзя делать 30 июня.

Не следует как брать, так и давать в долг. Кроме того, не стоит купаться в водоемах. Нельзя срывать кувшинки, так как можно навлечь на себя неприятности. А если над землей поднимаются белые туманы, то в них нельзя заходить, чтобы не пропасть навсегда.

Что можно делать 30 июня.

По традиции, в названную дату всегда обливались водой, однако не купались. А еще 30 июня старались накрывать столы, куда вместе с разными блюдами ставят яйца. Так, чем больше будет яиц, тем больше будут нестись куры.

Согласно приметам, кувшинки, которые не поднялись с воды, говорят о резком похолодании. В том случае, если 30 июня радуга, то ждали хорошей погоды.

Кстати, Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года.

Тем временем белорусский юрист сказала, можно ли уволиться, если дал согласие продлить контракт.

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