«Казан» брал: более 20 тысяч человек посетили VK Fest в Татарстане

Третьи городом на карте фестиваля VK Fest в 2025 году стала Казань. 29 июня open air состоялся у Центра семьи «Казан» и собрал более 20 тысяч человек. На сцене выступили Юлия Савичева, Элвин Грей, ХЛЕБ, ZOLOTO, «Комната культуры», Три дня дождя и Баста. Подробнее о том, как прошел первый в Казани VK Fest — в репортаже «Известий».
Как прошел VK Fest в Казани.
На карте VK Fest, который продолжает тур по России, летом 2025 года появилась новая точка — Казань. Сцена разместилась в одном из самых красивых мест города — у Дворца бракосочетаний «Казан», расположенном на насыпном полуострове на правом берегу реки Казанки, откуда открывается вид на Казанский кремль.
Фестиваль здесь ждали — билеты были полностью распроданы за два дня до старта, площадка собрала более 20 тысяч человек. Об этом «Известиям» рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.
— Какая особенная у нас локация: центр семьи «Казан» — это олицетворение наших ценностей — про семью, про детей, про качественное время вместе, которое останется надолго в памяти. Сегодня я вижу огромное количество семей с детьми, мне классно наблюдать, как кайфуют одинаково и родители, и подростки, и самые маленькие наши посетители. Значит, мы все делаем правильно. Проводить VK Fest в столице республики — это очень ответственно, ведь в Казани проходит множество мероприятий федерального масштаба. Но нам приятно, как мощно нас оценили, — сказала Зоя Новикова.
Отличился фестиваль местным колоритом. Впервые была открыта сцена с татарскими артистами, где выступили Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su и Elina.
На главной сцене лайн-ап открыла Юлия Савичева. В этом году она впервые участвует в VK Fest. Дебютировал на фестивале и один из главных молодых представителей инди-рока ZOLOTO (Андрей Золотухин) с хитами «Грустно на афтепати», «Улицы ждали», «Непроизошло», «Капалавада». Его зрители гостеприимно встречали плакатами с надписью «Наше ZOLOTO».
Послушать к сцене вышел и Женя Трофимов, которому предстояло выступить с «Комнатой культуры» следом. Коллектив из Барнаула, чей хит «Поезда» покорил чарты и который называют главным открытием 2024 года, тогда выступал на фиолетовой сцене фестиваля в Москве. Теперь группа — один из главных хедлайнеров и в числе самых желанных музыкантов в любом городе.
— График у нас настолько плотный, что мы только сегодня утром прилетели. У нас еще будет концерт в Казани и, надеюсь, мы успеем насладиться городом. Единственное за чем мы сейчас охотимся — это какой-нибудь очень вкусный чак-чак. Люди здесь приятные, теплые. Видно, что они шли на артистов, ждали этот фестиваль. В соцсетях мы видели их отклики о том, что они нас очень ждут, — сказал Женя Трофимов.
— В Казани лайн-ап мечты! Очень крутые коллективы. Мы сами кайфуем, — сказал гитарист Вячеслав Климашин. — Сейчас, например, первое место в чартах занимает песня «Кухни» группы «Бонд с кнопкой». Все ее поют так же, как наши «Поезда» или песни ZOLOTO. Это и есть народное признание. Мне кажется, такой музыки не хватало — честной.
На сцену в Казани также вышли Элвин Грей, группа «Хлеб» и Три дня дождя.
— Мы любим фестивали. VK Fest потому что он регулярный, популярный, а также потому что много людей можно приобщить к творчеству, дать им послушать музыку, — сказал Глеб Викторов из группы «Три дня дождя».
По соседству со сценой вдоль набережной растянулась очередь к зоне автограф-сессий, где поклонников ждали юмористы Антон Шастун, Арсений Попов, блогер Валя Карнавал. К последней некоторые приехали специально — одного из преданных фанатов она узнала и обняла при встрече.
Рядом работал «Лекторий». Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и олимпийский чемпион, диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов, например, обсуждали развитие спорта в столице Татарстана. А Сваха Роза Сябитова и ведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлёв — секреты семейного счастья.
Баста стал хедлайнером VK Fest в Казани.
Уже не первый год одним из главных хедлайнеров VK Fest становится Баста, без которого теперь сложно представить программу тура. И все же из раза в раз ему удается мастерски заводить публику, заставляя ее подпевать и качать в бит руками.
Его выхода в финале феста зрители ждали особенно — скандировали имя артиста, приглашая на сцену. А когда он появился, началось музыкальное безумие — многотысячная толпа танцевала под рок-н-ролльную «Девочку мою», качала под «Мою игру», поднимала к небу руки и загадывала желания под строки «Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», пела в унисон «Медлячок» и «Я найду тебя через века», зажигала фонарики под «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей». Финальным аккордом стала песня «На заре» и мощный фейерверк.
Казань стала третьим городом на карте фестиваля в 2025 году. До этого он прошел традиционно в Сириусе (Сочи) и тоже впервые в Челябинске. На очереди Санкт-Петербург (5−6 июля) и Москва (19−20 июля).