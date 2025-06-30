«Казан» брал: более 20 тысяч человек посетили VK Fest в Татарстане

— График у нас настолько плотный, что мы только сегодня утром прилетели. У нас еще будет концерт в Казани и, надеюсь, мы успеем насладиться городом. Единственное за чем мы сейчас охотимся — это какой-нибудь очень вкусный чак-чак. Люди здесь приятные, теплые. Видно, что они шли на артистов, ждали этот фестиваль. В соцсетях мы видели их отклики о том, что они нас очень ждут, — сказал Женя Трофимов.