Календарь на 30 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Если у вас в окружении есть человек, который может рассказать про инфляцию увлекательнее, чем экскурсовод про древности, — сегодня его день. 30 июня в России отмечается День экономиста — неофициальный профессиональный праздник всех, кто связан с анализом, прогнозами и финансами. Почему именно эта дата? В 1765 году в Москве открылась первая в стране кафедра политической экономии при Императорском Московском университете. С тех пор прошло много кризисов и реформ, но суть осталась: экономика — это не только про цифры, но и про здравый смысл, устойчивое развитие и то, как на самом деле устроен мир.