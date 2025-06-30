Народный календарь. Как увеличить благосостояние 3 июля

В старину считалось, что к этому дню поспевали хлеба, на которые слетались перепела. Охотники старались подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы «поймать удачу». При этом на Руси верили, что если егерю попадалась белая перепелка, то это сулило небывалое охотничье счастье. Такую птицу либо отпускали, либо держали у себя дома.