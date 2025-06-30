Народный календарь. Как увеличить благосостояние 3 июля

3 июля православные христиане чтут память епископа Мефодия Патарского, жившего в III-IV веках в Анатолии. В народном календаре эта дата получила название Мефодий Перепелятник.
В старину считалось, что к этому дню поспевали хлеба, на которые слетались перепела. Охотники старались подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы «поймать удачу». При этом на Руси верили, что если егерю попадалась белая перепелка, то это сулило небывалое охотничье счастье. Такую птицу либо отпускали, либо держали у себя дома.
На Мефодия Перепелятника не тратили отложенные ранее деньги. Если нарушить запрет, то, возможно, в скором времени придется срочно искать финансовые средства. Однако существует способ увеличить благосостояние: для этого надо кому-нибудь рассказать о своих должниках, даже если долг кажется незначительным.
Приметы погоды:
Если в этот день идет дождь, то он будет лить еще 40 дней.
Паук плетет в углу паутину — погода будет жаркой.
Муравьи по муравейникам попрятались — жди сильного ветра.
Именины отмечают: Римма, Фома, Наум, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Андрей, Иван, Инна, Мефодий, Николай.