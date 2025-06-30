День разбрасывания монеток и День прикида: какие праздники отмечают в России и мире 30 июня

30 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День разбрасывания монеток, День прикида и День рождения Бабы Яги.
День разбрасывания монеток.
В День разбрасывания монеток принято бросать мелочь в фонтан на удачу, подкидывать вверх, чтобы выпали орел или решка, или бросать через плечо, то есть выполнять все ритуалы, связанные с монетами. Также в этот праздник дают милостыню бездомным в виде монет.
День прикида.
В День прикида люди могут проявить свою индивидуальность и стиль, надев ту одежду, которая им нравится и отражает их внутренний мир. Этот праздник отсылает к движению стиляг в СССР в 1950-х и 1960-х годах. Стиляги, которым надоело носить одну и ту же одежду, начали использовать яркие образы, к чему и призывают организаторы этого праздника.
День рождения Бабы Яги.
День рождения Бабы Яги начали праздновать в 2002 году в России благодаря детской писательнице Елене Ульяновой, чтобы привлечь внимание к народной культуре и традициям. В этот праздник проводятся тематические концерты, спектакли, игры и конкурсы. Принято также наряжаться в костюмы Бабы Яги и других персонажей русского фольклора.