День разбрасывания монеток и День прикида: какие праздники отмечают в России и мире 30 июня

В День прикида люди могут проявить свою индивидуальность и стиль, надев ту одежду, которая им нравится и отражает их внутренний мир. Этот праздник отсылает к движению стиляг в СССР в 1950-х и 1960-х годах. Стиляги, которым надоело носить одну и ту же одежду, начали использовать яркие образы, к чему и призывают организаторы этого праздника.