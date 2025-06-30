В Рио-де-Жанейро начинается неделя науки БРИКС+

«На наших глазах активно формируется огромное сообщество научных коммуникаторов — послов науки, организаторов просветительских мероприятий, научных журналистов и блогеров, представляющих страны БРИКС+ и всего глобального Юга. В его рамках мы готовы познакомить коллег с форматами и стандартами нашей работы в этом направлении, поделиться лучшими практиками, накопленными за 20 лет активности придуманного в МГУ международного фестиваля Nauka 0+. Фактически речь идет о научно-популяризаторском интернационале, трансграничном альянсе идей и усилий в поддержку стремления людей больше знать о мире, в котором мы живем, о достижениях ученых и исследователей, всех тех, кто способствует развитию глобального общества», — привели слова Садовничего в пресс-службе вуза.