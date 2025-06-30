В Рио-де-Жанейро начинается неделя науки БРИКС+

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июня. /ТАСС/. Открытая неделя науки БРИКС+ (проект «Наука 0+»), стартующая 30 июня в Рио-де-Жанейро, станет площадкой обсуждения учеными России, Белоруссии, Бразилии и других стран направлений исследований, важных для стран-участниц БРИКС. Здесь также пройдут международный форум популяризаторов науки, День инноваций, обширная лекционная программа и кинопоказы.
6−7 июля в Рио-де-Жанейро пройдет саммит БРИКС. Открытая неделя науки БРИКС+ в рамках международного фестиваля «Наука 0+» (Nauka 0+) стартует в этом городе 30 июня и продлится до 7 июля. Ее организаторами выступают Минобрнауки РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. С бразильской стороны инициативу реализуют правительство штата Рио-де-Жанейро, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
«В Открытой неделе науки БРИКС+ примут участие более 50 ученых РФ — представителей РАН, российских университетов и НИИ, а также ведущие исследователи Белоруссии, Бразилии и других стран. Магистральные темы, которые будут обсуждаться, отвечают приоритетным направлениям работы БРИКС — продовольственная безопасность и сельское хозяйство, энергетическая безопасность и суверенитет, здоровьесбережение, устойчивое развитие, развитие технологий ИИ, а также исследования космоса. Одним из важных направлений недели станут квантовые технологии, согласно объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий», — говорится в сообщении МГУ им. М. В. Ломоносова.
Центральными площадками события выступят Федеральный университет Рио-де-Жанейро, технопарк университета, городской планетарий и музей «Завтра». В течение недели здесь пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», День инноваций и фестиваль, предполагающий научные шоу, кинопоказы и мастер-классы.
Россию на Открытой неделе науки БРИКС+ представят МГУ, Курчатовский институт, Физический институт имени П. Н. Лебедева, НИИ пульмонологии ФМБА России, Росатом и Роскосмос, Сеченовский университет, ОИЯИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, ДВФУ, Институт русского языка имени А. С. Пушкина, а также представители Дирекции научно-технических программ, парка «Зарядье» и технологических компаний.
Заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский назвал инициативу еще одним свидетельством того, что наука не знает границ. «Мы готовы делиться нашим опытом продвижения науки со всем миром», — привели слова Секиринского в пресс-службе.
Лекции на самые актуальные темы.
В рамках лекционной программы участники узнают о цифровизации в медицине, ключевых аспектах биобезопасности, разработках уникальных материалов и других актуальных научных вопросах.
«Заведующий кафедрой теоретической физики МПГУ, руководитель Троицкого филиала ФИАН им. П. Н. Лебедева Андрей Наумов расскажет о квантовых технологиях и их применении в современной жизни. Заместитель директора НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл Зыков познакомит слушателей с современными способами борьбы с заболеваниями легких. В удивительный мир вирусов гостей погрузит профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин», — уточнили организаторы.
Международный фестиваль «Наука 0+», в рамках которого проходит неделя науки в Бразилии, проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в 10 странах.
«На наших глазах активно формируется огромное сообщество научных коммуникаторов — послов науки, организаторов просветительских мероприятий, научных журналистов и блогеров, представляющих страны БРИКС+ и всего глобального Юга. В его рамках мы готовы познакомить коллег с форматами и стандартами нашей работы в этом направлении, поделиться лучшими практиками, накопленными за 20 лет активности придуманного в МГУ международного фестиваля Nauka 0+. Фактически речь идет о научно-популяризаторском интернационале, трансграничном альянсе идей и усилий в поддержку стремления людей больше знать о мире, в котором мы живем, о достижениях ученых и исследователей, всех тех, кто способствует развитию глобального общества», — привели слова Садовничего в пресс-службе вуза.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Фестиваль призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку среди граждан, рассказывать им о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлекать ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Открытые недели науки стран БРИКС и Открытые недели науки российских городов входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».