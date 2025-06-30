Медведь пришел: на московских сценах гоняли Пятачка и встречали Хлестакова

В финале сезона московские театры решили особо не рисковать и показали спектакли по проверенным текстам, от Гоголя до Горина. Впрочем, были и сюрпризы, с которыми также познакомил читателей критик Влад Васюхин в своем традиционном обзоре для «Известий».
«Пастух и пастушка’Театр Наций.
В Москве этот спектакль, приуроченный к 80-летию Победы, сыграли пока лишь «для пап и мам», а премьера прошла в июне в Тобольске в рамках фестиваля, созданного десять лет назад по инициативе Евгения Миронова и поддержанного «Сибуром».
Виктор Астафьев назвал жанр своей военной повести, написанной в 1967 году, «современной пасторалью» и, по его словам, попытался совместить символику, сентиментальность и грубый реализм. Примерно то же самое сделал и режиссер Сергей Сотников. История внезапной любви лейтенанта Бориса (Константин Фридовский) и деревенской девушки Люси (Тина Стойилкович) разыгрывается в условном вневременном и сложно сконструированном пространстве (сценограф Анастасия Бугаева). Натурализм войны сменяется откровенными любовными сценами. Переданные поэтическим языком высокие чувства героев оказываются сильнее смерти.
«Прощай, конферансье!»Театр Антона Чехова.
Пьеса Григория Горина, появившаяся 40 лет назад, имела счастливый старт. Впервые ее поставил в Театре сатиры любимец публики Андрей Миронов, и сам в очередь с Михаилом Державиным играл главного героя — доброго, мирного и уже немолодого человека, потомственного конферансье Николая Буркини. Действие разворачивается с июня по октябрь 1941 года. Война здесь показана через артистов фронтовых концертных бригад — незнаменитых, по-детски наивных, непутевых, но так необходимых в трудные времена. Столичные эстрадники, отправившись выступать перед солдатами, попадают во вражеское окружение, а после в плен. И мастер разговорного жанра Буркини, рискуя жизнью, совершает подвиг.
Роль конферансье стала бенефисной для Андрея Ильина, известного по работам в Вахтанговском театре. Вместе с режиссером Михаилом Цитриняком он сделал своего персонажа обаятельным, ироничным, душевным. Спектакль, где занято два десятка артистов, играют на сцене Театра эстрады, в сотрудничестве с которым он создан, худрук «Эстрады» Геннадий Хазанов стал продюсером постановки.
«Петербург — Петроград — Ленинград’Театр музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой.
Перефразируя Станиславского, можно сказать, что «нет маленьких театров, есть маленькие режиссеры». Спектакль Ивана Поповски, уже признанный одним из ошеломительных событий нынешнего московского сезона, играют в тесном пространстве Театра Камбуровой, но постановщику (он же сценограф) удается добиться эпического масштаба. Несколько десятилетий жизни города — от дореволюционных до послевоенных — буквально проплывают перед зрителями, поскольку главное место действия — река Нева.
В этой завораживающей, полной метафор мистерии нет монологов и диалогов, не считая фрагмента записи речи Хрущева. Только музыка — Дмитрия Шостаковича, она в основе, а также Владимира Дашкевича, Рейнгольда Глиэра (как обойтись без «Гимна великому городу») и музыкального руководителя постановки Олега Синкина. Только вокализ пяти актрис и голос худрука театра Елены Камбуровой, записавшей песню на знаменитые стихи Мандельштама про «рыбий жир ленинградских речных фонарей».
«Ревизор» «Мастерская 12» Никиты Михалкова.
Идти на эту версию бессмертной гоголевской комедии стоит ради актерского состава. Режиссер Владимир Панков, возглавивший в январе «Ленком» и пока реализующий прежние договоренности, не внес в прочтение «Ревизора» ничего принципиально нового, и, что печальнее, после просмотра его спектакля ни один высокий чиновник не повторит фразу Николая I: «Всем досталось, а мне — больше всех!» Спектакль ожидаемо решен в фирменном для Панкова жанре саундрамы с живым оркестром. Разве что неожиданностью покажется аттракцион с двумя Хлестаковыми и двумя дочками городничего: в первом случае это близнецы Данила и Павел Рассомахины (лучшие в этом зрелище), а во втором — Галина и Полина Медведевы.
Задействовано сразу несколько народных артистов России: Сергей Гармаш в роли Городничего, Елена Яковлева играет его супругу, Иван Агапов (Ляпкин-Тяпкин), Сергей Степанченко (Земляника). Однако нельзя сказать, что в этих ролях их талант засверкал новыми гранями. Занятно, что в роли помещика Бобчинского — Сергей Газаров, блестяще поставивший «Ревизора» в Театре Олега Табакова, а до этого, в 1996 году, воплотивший хрестоматийную историю на экране со звездным составом.
Кстати, одновременно с панковским вышел «Ревизор» (и тоже с обилием живой музыки) в Театре Российской армии. Постановку осуществил композитор Глеб Матвейчук, а Городничего играет Александр Балуев. Интересно сравнить!
«Винни-Пух и все-все-все’МТЮЗ.
Под занавес сезона главный режиссер МТЮЗа Петр Шерешевский предложил зрителям от восьми (не раньше!) до восьмидесяти и позже лет по-новому посмотреть на историю добродушного плюшевого медвежонка Винни-Пуха (Дмитрий Агафонов) и его приятелей. Для этого Петр под псевдонимом Семен Саксеев написал инсценировку сказки Алана А. Милна, аккуратно дополнив пересказ Бориса Заходера современными реалиями, актуальными подтекстами и постмодернистскими аллюзиями, в чем ему помогла художник Надежда Лопардина. К примеру, Чудесный лес — это живописный советский двор, окруженный панельными домами, с песочницей и тому подобными атрибутами.
Эмоции персонажей транслируются на огромный экран, висящий над сценой, а песни, точнее, шумелки-кричалки-вопилки исполняет ансамбль «Неправильные пчелы». Получился смешной и лирический спектакль о важности дружбы, о допустимости инаковости, о неизбежном прощании с детством.