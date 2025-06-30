Медведь пришел: на московских сценах гоняли Пятачка и встречали Хлестакова

Идти на эту версию бессмертной гоголевской комедии стоит ради актерского состава. Режиссер Владимир Панков, возглавивший в январе «Ленком» и пока реализующий прежние договоренности, не внес в прочтение «Ревизора» ничего принципиально нового, и, что печальнее, после просмотра его спектакля ни один высокий чиновник не повторит фразу Николая I: «Всем досталось, а мне — больше всех!» Спектакль ожидаемо решен в фирменном для Панкова жанре саундрамы с живым оркестром. Разве что неожиданностью покажется аттракцион с двумя Хлестаковыми и двумя дочками городничего: в первом случае это близнецы Данила и Павел Рассомахины (лучшие в этом зрелище), а во втором — Галина и Полина Медведевы.