Белоруссия предотвратила нападение на страну: готовился удар БПЛА по стратегическим объектам

Республика Беларусь могла пострадать из-за ударов по стратегическим объектам страны. Известно, что атаку удалось предотвратить, благодаря действиям Комитета государственной безопасности, транслирует телеканал ОНТ.
Так, КГБ провел операцию под названием «Гарпун». Она длилась 732 дня. Действия по предотвращению атаки позволили обнаружить и обезвредить организатора преступной группы.
По данным телеканала, злоумышленники готовили удар беспилотными летательными аппаратами. Они должны были использоваться для подрыва ряда белорусских стратегических объектов.
В России, между тем, предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше семи миллиардов рублей. Операцию планировали провести при реализации нацпроектов. Генпрокуратуре и ФНС удалось пресечь незаконную деятельность.