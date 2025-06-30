Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия предотвратила нападение на страну: готовился удар БПЛА по стратегическим объектам

КГБ Белоруссии предотвратил атаку на стратегические объекты страны.

Источник: Комсомольская правда

Республика Беларусь могла пострадать из-за ударов по стратегическим объектам страны. Известно, что атаку удалось предотвратить, благодаря действиям Комитета государственной безопасности, транслирует телеканал ОНТ.

Так, КГБ провел операцию под названием «Гарпун». Она длилась 732 дня. Действия по предотвращению атаки позволили обнаружить и обезвредить организатора преступной группы.

По данным телеканала, злоумышленники готовили удар беспилотными летательными аппаратами. Они должны были использоваться для подрыва ряда белорусских стратегических объектов.

В России, между тем, предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше семи миллиардов рублей. Операцию планировали провести при реализации нацпроектов. Генпрокуратуре и ФНС удалось пресечь незаконную деятельность.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше