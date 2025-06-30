Не только в джазе: хиты Feduk в новой аранжировке и поэтический стендап Зимина

В Театре Сатиры с аншлагом прошла премьера постановки «Доходное место», в новом пространстве от создателей «басманного треугольника» — концерт «Сила Звука», где хип-хоп артисты исполнили свои треки под джазовый аккомпанемент, а в одном из ресторанов столицы — поэтический стендап Алексея Зимина на тему экологичности. Актер Владимир Канухин примерил образ Нео, Гевонд Андреасян — представил «Театральную зону». «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Поэтический стендап Алексея Зимина.
Светский календарь прошлой недели отличился всем спектром удовольствий: премьеры, выставки, концерты, а начался — с рифмы. В понедельник, 23 июня в ресторане Sempre принимал Алексей Зимин, чей поэтический стендап «Любовь по бартеру и без» нередко звучит на закрытых мероприятиях и непременно завоевывают полное внимание публики.
В этот раз свое выступление он посвятил теме экологичности в разном понимании. Говорили о том, как «много эко в наших чеках», о сложном пути к ЗОЖ, зыбкости «пацанства» и природе любви с четко расставленными товарно-денежными приоритетами.
Со стихами Зимина выступили актеры Екатерина Молоховская и Иван Кокорин. Среди слушателей были стилист Евгений Седой, музыкант Антон Токарев, поэтесса Ирина Астахова, ведущая Елена Борщева и другие.
Выставка монохромных работ в Noôdome.
Поклонники современного искусства на следующий день встретились в пространстве сообщества Noôdome. Там состоялось открытие выставки предметов из коллекции фонда MaxArt под названием «“Да” и “нет” не говорите, черное с белым не берите». Оно отсылает к наполнению экспозиции.
В нее вошли монохромные работы шести авторов разных поколений — от легендарного Франциско Инфанте, ретроспектива которого была недавно представлена в Третьяковке, до молодого художника Александра Гуляева. Используя ограниченную палитру, они углубились в нюансы формы и пластики, которые обычно можно не разглядеть.
Канухин в образе Нео и другие на премьере «Театральной зоны».
Звезды кино этим же вечером устремились в летний кинотеатр Summer Cinema by KION. Там состоялась премьера комедии «Театральная зона» с Борисом Дергачевым, Никитой Кологривым и Виталием Хаевым в главных ролях. В центре сюжета — режиссер ТЮЗа, который попадает в тюрьму и ставит там «Ромео и Джульетту» с труппой из заключенных и охранников.
Показ посетили Владимир Канухин в крутом кожаном плаще, Карен Арутюнов и Гевонд Андреасян, которые только вернулись с фестиваля сериалов «Пилот» в Иванове. Вместе на премьере появились Денис Власенко и Татьяна Струженкова — коллеги по проекту «И снова здравствуйте!». Среди гостей также были Наталья Рудова, Лукерья Ильяшенко, Денис Шведов и другие.
Премьера спектакля «Доходное место».
В четверг, 26 июня столичная светская публика устремилась на другую премьеру. В Театр Сатиры вернулось «Доходное место». Спектакль по пьесе Островского на этой сцене в свое время ставил Марк Захаров. Теперь за комедию взялся Антон Непомнящий и, судя по продолжительным овациям публики после первого показа, — сделал это успешно.
В роли амбициозного идеалиста, чиновника Жадова, чья принципиальность становится поводом для конфликта с остальными героями, — Артем Минин. В спектакле также заняты худрук театра Евгений Герасимов (одряхлевший старик Аристарх Владимирыч Вышневский), Янина Студилина (его жена), Анастасия Кузнецова (Юлинька) и другие.
В джазе Feduk, Джарахов и другие.
Четверг выдался на мероприятия перенасыщенным. Помимо спектакля, этим же вечером один из редакторов модного Telegram-канала VOGUE-religion приглашал героев хроники на день рождения в камерной обстановке в Happy End на Патриарших, а звездный pr-менеджер Екатерина Аутраш — в «Гостевом Доме Ая» в Сколково, куда несмотря на приличное расстояние от центра приехали все близкие — актрисы Ксения Суркова, Ленка Грыу, Маргарита Аброськина и другие.
В клубе «Оригинал» — это новое пространство от создателей знаменитого «басманного треугольника» (Yauza, Blanc, Radio) — тем временем гремела «Сила Звука». Это первое мероприятие из серии концертов музыкального стриминга. Проект-предшественник — «Вечерний Звук».
В прошлом сервис устраивал вечеринки, на которых артисты презентовали свои новые песни. Теперь суть формата — в исполнении музыкантами своих хитов под джазовую импровизацию. В первом джеме-эксперименте приняли участие Feduk с «Хлопья летят наверх» и Эльдар Джарахов с «Я в моменте». Героями вечера также стали MAYOT, Whole Lotta Swag, Джарахов, Крип-А-Крип, Baby Cute, A$THMA BOYS, ARUSTAMOV, SABU, UBEL, Тhe OM и SENSEE.
В этот же вечер музыке отдалась и актриса Олеся Судзиловская. Она собрала друзей из индустрии в «Резиденции 1864», чтобы продемонстрировать свои вокальные данные и презентовать клип на песню «Сыграем Шуберта» на стихи Михаила Гуцериева. Поддержать пришли Лариса Долина, Игорь Крутой, Николай Басков.