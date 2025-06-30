Не только в джазе: хиты Feduk в новой аранжировке и поэтический стендап Зимина

Четверг выдался на мероприятия перенасыщенным. Помимо спектакля, этим же вечером один из редакторов модного Telegram-канала VOGUE-religion приглашал героев хроники на день рождения в камерной обстановке в Happy End на Патриарших, а звездный pr-менеджер Екатерина Аутраш — в «Гостевом Доме Ая» в Сколково, куда несмотря на приличное расстояние от центра приехали все близкие — актрисы Ксения Суркова, Ленка Грыу, Маргарита Аброськина и другие.