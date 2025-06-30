Народному артисту Митте вызвали врачей из-за проблем со здоровьем

«92-летнему режиссеру Александру Митте, народному артисту РФ, стало плохо, после чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако он отказался от госпитализации», — об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник информации. Состояние и дальнейшие планы лечения Митте пока не уточняются.