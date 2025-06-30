Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народному артисту Митте вызвали врачей из-за проблем со здоровьем

Народному артисту России Александру Митте срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщают СМИ.

Скорая помощь потребовалась народному артисту России.

Народному артисту России Александру Митте срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщают СМИ.

«92-летнему режиссеру Александру Митте, народному артисту РФ, стало плохо, после чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако он отказался от госпитализации», — об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник информации. Состояние и дальнейшие планы лечения Митте пока не уточняются.

Ранее URA.RU рассказывало, что создатель культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» Александр Митта находится в тяжелом состоянии из-за сильных болей и осложнений со здоровьем. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.