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Крымский мост закрыли для движения транспорта

На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта.

На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в информационно центре о ситуации на подходах к мостовому сооружению.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — следует из опубликованного обращения.

По каким причинам перекрыт мост, не сообщается. Временный запрет на проезд был введен 23:48 по московскому времени.

Накануне днем на Крымском мосту образовалась пробка из тысячи машин. Транспорт ожидал досмотра.