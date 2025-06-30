Крымский мост закрыли для движения транспорта

На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в информационно центре о ситуации на подходах к мостовому сооружению.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — следует из опубликованного обращения.
По каким причинам перекрыт мост, не сообщается. Временный запрет на проезд был введен 23:48 по московскому времени.
Накануне днем на Крымском мосту образовалась пробка из тысячи машин. Транспорт ожидал досмотра.