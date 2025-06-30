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Сын участника СВО в Челябинской области сменил фамилию из-за травли в школе

Сын участника спецоперации в Челябинской области был вынужден сменить фамилию из-за травли и насмешек в школе. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

Сын участника спецоперации в Челябинской области был вынужден сменить фамилию из-за травли и насмешек в школе. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

— К нам обратилась мама мальчика, столкнувшегося с серьезной проблемой — насмешками сверстников из-за своей фамилии. Это создавало ему сильный психологический дискомфорт, мешая нормально жить и учиться, — сообщила она в Telegram-канале.

Для смены фамилии нужно письменное разрешение органов опеки и отца, который находится в зоне спецоперации. Майорова и ее коллеги смогли собрать необходимые документы и «обеспечить оперативность процесса».

В настоящее время школьник уже получил новые документы.

Учительница в городе Артеме Приморского края натравила школьников на одноклассника из-за того, что он пожаловался на нее родителям. Она отругала мальчика на уроке, а во время перемены не вступилась за ученика, когда его избивали одноклассники. До этого инцидента четвероклассник пожаловался родителям на учительницу Татьяну Шахметову.