Сын участника СВО в Челябинской области сменил фамилию из-за травли в школе

Учительница в городе Артеме Приморского края натравила школьников на одноклассника из-за того, что он пожаловался на нее родителям. Она отругала мальчика на уроке, а во время перемены не вступилась за ученика, когда его избивали одноклассники. До этого инцидента четвероклассник пожаловался родителям на учительницу Татьяну Шахметову.