РЕН ТВ: у режиссера Александра Митты обострилась пневмония

Режиссер «Экипажа» Александр Митта борется с пневмонией. Его неоднократно госпитализировали из-за появления болей. 29 июня здоровье народного артиста России вновь ухудшилось. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Известно, что режиссеру вызвали скорую помощь. Однако Александр Митта отказался от госпитализации, сказано в материале.
По предварительным данным, у народного артиста России вновь обострилась пневмония. Его родные пока не подтверждали эту информацию.
Несколько дней назад в больницу попал известный петербургский актер Михаил Боярский. Народный артист РСФСР находился под наблюдением врачей. По словам Сергея Боярского, сына артиста, у него появились проблемы со здоровьем после стентирования артерии в ноге. Известие о госпитализации подтвердили также в театре, где выступает Михаил Боярский.