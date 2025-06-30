РЕН ТВ: у режиссера Александра Митты обострилась пневмония

Несколько дней назад в больницу попал известный петербургский актер Михаил Боярский. Народный артист РСФСР находился под наблюдением врачей. По словам Сергея Боярского, сына артиста, у него появились проблемы со здоровьем после стентирования артерии в ноге. Известие о госпитализации подтвердили также в театре, где выступает Михаил Боярский.