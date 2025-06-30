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РЕН ТВ: у режиссера Александра Митты обострилась пневмония

Состояние здоровья народного артиста Александра Митты ухудшилось, ему вызвали скорую.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер «Экипажа» Александр Митта борется с пневмонией. Его неоднократно госпитализировали из-за появления болей. 29 июня здоровье народного артиста России вновь ухудшилось. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Известно, что режиссеру вызвали скорую помощь. Однако Александр Митта отказался от госпитализации, сказано в материале.

По предварительным данным, у народного артиста России вновь обострилась пневмония. Его родные пока не подтверждали эту информацию.

Несколько дней назад в больницу попал известный петербургский актер Михаил Боярский. Народный артист РСФСР находился под наблюдением врачей. По словам Сергея Боярского, сына артиста, у него появились проблемы со здоровьем после стентирования артерии в ноге. Известие о госпитализации подтвердили также в театре, где выступает Михаил Боярский.