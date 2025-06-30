В Волгоградской области продолжаются проверки газового оборудования в домах

Как сообщает инспекция Госжилнадзора, всего с начала текущего года специалисты провели около 480 инспекций. Ранее глава региона Андрей Бочаров поставил задачу по активизации работы для повышения безопасности использования и обслуживания газового оборудования.
В ходе осмотров было зафиксировано 10 неисправностей газового оборудования, которые устранили на местах, а с собственниками были проведены инструктажи по технике безопасности. А всего в течение пяти месяцев текущего года было выявлено 30 несанкционированных подключений в МКД и частных домовладениях.
Волгоградцам напомнили, что техобслуживание газовых плит, котлов и колонок должно проводиться не реже раза в год, а дымовых и вентиляционных каналов — трех раз в год. За нарушение обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.