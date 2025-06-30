В Волгоградской области продолжаются проверки газового оборудования в домах

Волгоградцам напомнили, что техобслуживание газовых плит, котлов и колонок должно проводиться не реже раза в год, а дымовых и вентиляционных каналов — трех раз в год. За нарушение обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.