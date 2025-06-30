Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области продолжаются проверки газового оборудования в домах

Межведомственные рабочие группы с начала текущего года проверили свыше 4,4 тысячи МКД и частных домовладений.

Как сообщает инспекция Госжилнадзора, всего с начала текущего года специалисты провели около 480 инспекций. Ранее глава региона Андрей Бочаров поставил задачу по активизации работы для повышения безопасности использования и обслуживания газового оборудования.

В ходе осмотров было зафиксировано 10 неисправностей газового оборудования, которые устранили на местах, а с собственниками были проведены инструктажи по технике безопасности. А всего в течение пяти месяцев текущего года было выявлено 30 несанкционированных подключений в МКД и частных домовладениях.

Волгоградцам напомнили, что техобслуживание газовых плит, котлов и колонок должно проводиться не реже раза в год, а дымовых и вентиляционных каналов — трех раз в год. За нарушение обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.