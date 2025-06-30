Хозяин хочет повысить плату. Что делать жильцам съёмной квартиры

— Стоит отправить такое возражение заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы иметь подтверждение его получения. Если же собственник квартиры продолжает настаивать на неправомерном повышении или пытается выселить жильца, то он может обратиться за защитой своих прав в суд. В большинстве случаев, как показывает практика, суд встаёт на сторону нанимателя. Правда, в том случае, если наймодатель не может доказать законность своих требований, — отметила юрист Елена Кузнецова.