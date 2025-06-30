Травили за фамилию, болезнь и доход семьи: громкие истории буллинга детей участников СВО

В Невьянске Свердловской области мама третьеклассника с особенностями развития жаловалась на травлю сына сверстниками как в школе, так и за ее пределами. Ребенка с задержкой психического развития и речевыми нарушениями в течение двух лет регулярно оскорбляли, толкали, снимали одежду и вещи. Буллинг вызывал у мальчика истерики. Предметом, из-за которого начиналась травля, нередко становились школьные принадлежности с изображением Чебурашки, ассоциируемого у ребенка с отцом, ушедшим на спецоперацию.