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Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Азовским морем

Ликвидированы беспилотные летательные аппараты самолётного типа.

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники были нейтрализованы в период с 23:00 мск до 00:00 мск. Речь идёт об аппаратах самолётного типа.

«С 23:00 мск 29 июня до 00:00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на воскресенье российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Республикой Крым, а также Курской и Ростовской областями.

В ночь на субботу средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник ВСУ над регионами РФ.