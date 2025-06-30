Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Азовским морем

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были нейтрализованы в период с 23:00 мск до 00:00 мск. Речь идёт об аппаратах самолётного типа.
«С 23:00 мск 29 июня до 00:00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на воскресенье российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Республикой Крым, а также Курской и Ростовской областями.
В ночь на субботу средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник ВСУ над регионами РФ.