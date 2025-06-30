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Скончался российский тренер, заслуги которого отмечали на высшем уровне

В Москве 29 июня ушел из жизни один из лучших тренеров страны по настольному теннису Евгений Эдель. Об этом сообщили представители Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Ушел из жизни легендарный тренер.

В Москве 29 июня ушел из жизни один из лучших тренеров страны по настольному теннису Евгений Эдель. Об этом сообщили представители Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

«На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Евгений Олегович Эдель. Он воспитал большое количество высококлассных спортсменов, многие из которых составили славу отечественного настольного тенниса», — отмечается на сайте ФНТР. В федерации вспомнили заслуги тренера.

Первые шаги на тренерском поприще Эдель сделал в московской спортивной школе «Спартак» под руководством легендарного Сергея Шпраха. Но главные тренерские победы он одержал в стенах исторического зала «Шахтер», где воспитал целую плеяду победителей и призеров чемпионатов России и Европы, подчеркнули в федерации.

Эдель был наставником Максима Шмырева, Алексея Смирнова, Алексея Ливенцова, Тараса Мерзликина, Кирилла Скачкова, Екатерины Эдель, Юлии Прохоровой, Ольги Воробьевой и многих других известных теннисистов.

Не один год Эдель возглавлял сборные России и Москвы. Под его началом столичные команды не раз становились чемпионами и обладателями Кубка России, а «Виктория-МОЭК» стала сильнейшей в клубном чемпионате страны, заявили в ФНТР.