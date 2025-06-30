Июль 2025 преподнесёт сюрприз: Какие регионы России останутся без лета

Волгоград. Ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода с дневными температурами от +27 до +33 °C и ночными — от +17 до +19 °C. Осадков будет мало — всего один дождливый день, а пасмурных дней около восьми. Воронеж. Июль начнётся в регионе с кратковременных дождей и гроз при температуре +19…+24 °C, а к концу первой декады установится жаркая и сухая погода с температурой до +32 °C. Завершится месяц похолоданием и возвращением кратковременных дождей при дневной температуре +18…+23 °C. Екатеринбург. Температура будет колебаться между +20…+27 градусами, ночью +12…+19. Возможны кратковременные осадки и периодическое появление облаков, однако большинство дней ожидаются ясными или частично облачными. Казань. В среднем температура днём будет +24 °C, а ночью +19 °C. Также ожидается 16 солнечных дней и 9 дней с осадками. Калининград. В среднем днём будет +21 °C, а ночью +17 °C. Ожидается 11 солнечных дней и 15 дней с осадками. Краснодар. В среднем днём будет +30 °C, а ночью +25 °C. Также ожидается 22 солнечных дня и 8 дней с осадками. Нижний Новгород. Средняя температура воздуха днём составит +24 °C, а ночью +20 °C. Также ожидается 16 солнечных дней и 7 дней с осадками. Новосибирск. По данным Гидрометцентра, днём температура составит от +22 до +25 градусов, ночью — от +13 до +15 градусов. В начале месяца возможны дожди, а солнечных дней будет не более десяти. Конец июля будет особенно холодным, не менее 14 дней пройдут с дождями. Омск. Установится стабильно тёплая погода с температурой +24…+26 °C и умеренными осадками, что благоприятно для отдыха и активного досуга. Пермь. Ожидается тёплая погода с дневной температурой около +22 °C, ночной — +17 °C, при равном числе солнечных и дождливых дней. Ростов-на-Дону. В среднем днём будет +29 °C, а ночью +25 °C. Ожидается 20 солнечных дней и 5 дней с осадками. Самара. Температура в среднем днём будет +26 °C, а ночью +21 °C. Также ожидается 20 солнечных дней и 8 дней с осадками. Уфа. Ожидается тёплая, но контрастная погода: первая половина месяца будет солнечной и по-летнему тёплой, а с третьей недели станет прохладнее, особенно по ночам. Всего прогнозируется около 13 солнечных и 13 дождливых дней со средней дневной температурой около +24 °C. Челябинск. Ожидается тёплая, но неустойчивая погода с дневными температурами до +27 °C и частыми дождями, особенно в первой декаде месяца. Ветер будет умеренным, возможны грозы и порывистый ветер во время осадков.