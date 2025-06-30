Продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса Интервидение

В России возродят музыкальный конкурс «Интервидение». От РФ в составе жюри выступит композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Он будет оценивать участников, опираясь на их артистизм, оригинальность задумки и вокальное мастерство. Так народный артист России заявил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что при оценке будет опираться, в том числе, на объективность. Игорь Матвиенко назвал «большой честью» членство в жюри песенного конкурса.
«Убежден, что “Интервидение” определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций», — подытожил композитор.
Известно также, что первым послом конкурса стал певец Дима Билан. Мероприятие пройдет 20 сентября 2025 года в Москве.