Иран хочет переговоров с США, но ждёт важного сигнала: последнее слово остаётся за одним человеком

Ранее американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что Иран, вероятно, располагает дополнительным ядерным объектом, помимо уже известных. По его словам, американская разведка знает о трех основных ядерных объектах в Иране, но может существовать еще один, о котором ранее не сообщалось. Трамп также усомнился в том, что Тегеран успел вывезти обогащенный уран с других объектов до возможных ударов США. KP.RU писал, что Трамп допустил снятие санкций с Ирана, если страна выберет путь мирной политики.