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Иран хочет переговоров с США, но ждёт важного сигнала: последнее слово остаётся за одним человеком

JP: иранские чиновники ждут одобрения Хаменеи на переговоры с США.

Источник: Комсомольская правда

Иран готовится к возможным переговорам с США, но окончательное решение зависит от верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщила газета Jerusalem Post.

Источники издания уточнили, что высокопоставленные чиновники Ирана ожидают одобрения Хаменеи, чтобы начать диалог с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что Иран, вероятно, располагает дополнительным ядерным объектом, помимо уже известных. По его словам, американская разведка знает о трех основных ядерных объектах в Иране, но может существовать еще один, о котором ранее не сообщалось. Трамп также усомнился в том, что Тегеран успел вывезти обогащенный уран с других объектов до возможных ударов США. KP.RU писал, что Трамп допустил снятие санкций с Ирана, если страна выберет путь мирной политики.

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