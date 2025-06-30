Бывший президент Грузии Зурабишвили поучаствовала в митинге в Тбилиси

В Тбилиси вновь прошла акция протеста. Оппозиционеры неоднократно собирались перед правительственными зданиями, требуя освобождения задержанных лидеров партий. В акции приняла участие и экс-глава государства Саломе Зурабишвили. Она призвала оппозицию к единству.
Саломе Зурабишвили регулярно выступает с речами на митингах. Она подчеркнула, что всегда будет находиться там, «где есть единство». Экс-президент Грузии вместе с остальными участниками акции потребовала освобождения активистов и лидеров оппозиционных партий.
«Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель — спасти страну вместе», — заверила Саломе Зурабишвили.
Антиправительственные митинги проходят также в Сербии. По мнению председателя парламента Аны Брнабич, 28 июня протестующие призывали к гражданской войне.