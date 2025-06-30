Ричмонд
+32°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший президент Грузии Зурабишвили поучаствовала в митинге в Тбилиси

Экс-президент Зурабишвили выступила на протесте в Тбилиси и призвала оппозицию к единству.

Источник: Комсомольская правда

В Тбилиси вновь прошла акция протеста. Оппозиционеры неоднократно собирались перед правительственными зданиями, требуя освобождения задержанных лидеров партий. В акции приняла участие и экс-глава государства Саломе Зурабишвили. Она призвала оппозицию к единству.

Саломе Зурабишвили регулярно выступает с речами на митингах. Она подчеркнула, что всегда будет находиться там, «где есть единство». Экс-президент Грузии вместе с остальными участниками акции потребовала освобождения активистов и лидеров оппозиционных партий.

«Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель — спасти страну вместе», — заверила Саломе Зурабишвили.

Антиправительственные митинги проходят также в Сербии. По мнению председателя парламента Аны Брнабич, 28 июня протестующие призывали к гражданской войне.

Узнать больше по теме
Саломе Зурабишвили: биография первой женщины-президента Грузии, выступающей против РФ
Она возглавила государство, в котором впервые побывала лишь в 34 года. Теперь Саломе Зурабишвили отказывается складывать полномочия президента, несмотря на итоги выборов. Собрали главное о грузинском политике, ее конфликте с парламентом Грузии и отношении к России.
Читать дальше