Сын Кадырова на свадьбе засветил часы за 500 млн рублей

Часы заметили на фотографии со свадьбы Адама Кадырова.
Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, вступил в брак в минувшую субботу, появившись на церемонии в наручных часах стоимостью около 550 миллионов рублей. Фото жениха в часах появились в сети.
«Адам Кадыров был замечен на собственной свадьбе в эксклюзивных наручных часах стоимостью 550 миллионов рублей», — говорится в публикации Starhit в их telegram-канале. Предположительно, это часы от швейцарского бренда Richard Mille, инкрустированные бриллиантами.
У самого Рамзана Кадырова также есть коллекция редких часов. Глава Чечни начал их коллекционировать с юных лет.
Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чечни и с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности руководителя региона, а также удостоен ряда высоких наград, включая звание Героя Чеченской Республики и орден Кадырова. Семья Кадыровых регулярно привлекает внимание общественности крупными событиями и достижениями, в том числе недавними награждениями самого Рамзана Кадырова.