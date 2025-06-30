Сын Кадырова на свадьбе засветил часы за 500 млн рублей

Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чечни и с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности руководителя региона, а также удостоен ряда высоких наград, включая звание Героя Чеченской Республики и орден Кадырова. Семья Кадыровых регулярно привлекает внимание общественности крупными событиями и достижениями, в том числе недавними награждениями самого Рамзана Кадырова.