Адам Кадыров появился за рулем запрещенного для ввоза в Россию Mercedes

Семнадцатилетний Адам Кадыров, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики, 28 июня должен был сыграть свадьбу. Об этом событии рассказала его сестра Айшат Кадырова в личном блоге. Сначала она не раскрывала личность невесты, но позже поделилась подробностями. В новом посте девушка рассказала, кто станет женой Адама Кадырова.