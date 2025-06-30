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Адам Кадыров появился за рулем запрещенного для ввоза в Россию Mercedes

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама заметили за рулем редкого автомобиля Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в РФ запрещена. Об этом написал Telegram-канал «Еж».

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама заметили за рулем редкого автомобиля Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в РФ запрещена. Об этом написал Telegram-канал «Еж».

В социальных сетях распространилось несколько фото и видео — на кадрах видно, как наследник политика сидит в лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета и стреляет из пистолета Стечкина. Всего таких машин было выпущено 460 экземпляров в трех цветах.

Судя по видео Кадыров-младший ездит на Agave Green. Точное количество таких автомобилей не раскрывается, но если предположить равное распределение, то их могло быть выпущено 150 штук, отмечается в публикации.

Машина была представлена 16 апреля текущего года. Стартовая цена в ФРГ составляла около 190 тысяч долларов.

Семнадцатилетний Адам Кадыров, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики, 28 июня должен был сыграть свадьбу. Об этом событии рассказала его сестра Айшат Кадырова в личном блоге. Сначала она не раскрывала личность невесты, но позже поделилась подробностями. В новом посте девушка рассказала, кто станет женой Адама Кадырова.

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