В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 17 и 23 Федерального закона “О страховых пенсиях”, согласно которым неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, предлагается повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии», — сказано в документе.