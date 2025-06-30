Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев

Согласно документу, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», подмосковном аэропорте «Жуковский», а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию при пересечении ими границы России. В понедельник стартовал второй этап эксперимента, который продлится по 30 июня 2026 года.