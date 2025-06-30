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Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев

В России начался эксперимент по регистрации иностранцев на госгранице.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице стартовал в России, теперь иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление, следует из постановления правительства.

Согласно документу, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», подмосковном аэропорте «Жуковский», а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию при пересечении ими границы России. В понедельник стартовал второй этап эксперимента, который продлится по 30 июня 2026 года.

«Так, с указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию», — пояснила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию, такие как экстренное лечение, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа.

Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранцами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль.

По словам правоохранителей, эта мера служит важным этапом в работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками. В свою очередь, цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию.

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