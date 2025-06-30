Российские туристы второй день подряд не могут вылететь в Хургаду

Пассажирам выдали талоны на питание на сумму 700 рублей, но это единственная помощь за время ожидания. Сейчас люди, включая детей, находятся в карантинной зоне аэропорта и вынуждены сидеть на полу. Представитель авиакомпании сообщил, что мест в гостинице нет. Часть пассажиров уже оплатили проживание в отелях самостоятельно, остальные продолжают ждать информации от туроператора и EgyptAir.