На руке Адама Кадырова на свадьбе заметили часы за 27,7 миллиона долларов

Адама Кадырова также заметили за рулем редкого автомобиля Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в РФ запрещена. В соцсетях распространились фото и видео — на кадрах видно, как молодой человек сидит в лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета и стреляет из пистолета Стечкина. Всего таких машин было выпущено 460 экземпляров в трех цветах.