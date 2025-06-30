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На руке Адама Кадырова на свадьбе заметили часы за 27,7 миллиона долларов

Эксперты Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»* сообщили, что во время свадьбы на руке 17-летнего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адама были надеты часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, которые украшены 320 бриллиантами.

Эксперты Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»* сообщили, что во время свадьбы на руке 17-летнего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адама были надеты часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, которые украшены 320 бриллиантами.

Их стоимость составляет около 27,7 миллиона долларов, уточняется в публикации, передает «Лента.ру».

Адама Кадырова также заметили за рулем редкого автомобиля Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в РФ запрещена. В соцсетях распространились фото и видео — на кадрах видно, как молодой человек сидит в лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета и стреляет из пистолета Стечкина. Всего таких машин было выпущено 460 экземпляров в трех цветах.

1 апреля Рамзан Кадыров назначил сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел России. По представлению 17-летнего чиновника руководителем оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни также назначили Тимура Мусангузова.

*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.

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