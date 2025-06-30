Зеленая среда. Какие растения можно, а какие нельзя пересаживать летом

Летняя пересадка и деление многолетников — это ответственная задача, требующая знаний и опыта.
Следуйте нашим советам, учитывайте особенности климата Поволжья, и ваши растения обязательно порадуют вас своей красотой и обильным цветением!
В этом вам поможет наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова.
Не все растения одинаково хорошо переносят летние манипуляции с корневищами. Давайте разберемся, что можно делать, а что категорически нельзя, чтобы не навредить своим зеленым питомцам.
Летняя пересадка: кому «зеленый свет»?
Не все многолетники готовы к пересадке в июне. В этот период большинство растений находятся в фазе активного роста и цветения, и любое вмешательство в корневую систему может вызвать стресс и ослабить их. Но есть и исключения из правил.
Лилейники (Hemerocallis) — эти неприхотливые красавцы отлично переносят пересадку в июне=начале июля, особенно если они уже отцвели.
Выкапывайте куст аккуратно, стараясь сохранить как можно больше корней. Разделите куст на несколько частей, удалите поврежденные или гнилые корни, и посадите деленки на новое место.
Хосты (Hosta) — также можно пересаживать в июне, но только если они находятся в тени или полутени. Пересадка на открытом солнце может привести к ожогам листьев.
Выкапывайте куст осторожно, стараясь не повредить листья. Разделите куст на несколько частей, удалите поврежденные корни и посадите деленки на новое место.
Обильно полейте и притените растения от солнца в первые несколько дней после пересадки.
Ирисы сибирские (Iris sibirica) — в отличие от бородатых ирисов, сибирские лучше переносят летнюю пересадку после цветения.
Аккуратно выкопайте куст, разделите его на несколько частей, удалите сухие листья и посадите деленки на новое место. Обильно полейте и замульчируйте почву вокруг растений.
Что ни в коем случае нельзя трогать летом.
Пионы (Paeonia): пересадка пионов летом — верный способ погубить растение. Пионы очень плохо переносят любое вмешательство в корневую систему, особенно в период активного роста.
Флоксы (Phlox): также не рекомендуется пересаживать летом, так как это может привести к ослаблению растений и снижению цветения в следующем году.
Дельфиниумы (Delphinium) — довольно капризные растения, которые не любят пересадку в любое время года, но особенно летом.
Вообще все растения в фазе активного цветения или плодоношения не приспособлены к пересадке. Подобные манипуляции в этот период может привести к опаданию цветков и плодов.
Делим куст правильно: техника безопасности для растений.
Деление куста — это простой и эффективный способ размножения многолетников. Однако, при делении куста важно соблюдать несколько правил.
Выбирайте здоровые и крепкие кусты. Не делите больные или ослабленные растения.
Для деления куста используйте острый нож или лопату. Перед использованием продезинфицируйте инструмент, чтобы избежать заражения растений.
Разделите куст на несколько частей. Каждая деленка должна иметь несколько побегов и хорошо развитую корневую систему.
Перед посадкой деленок осмотрите корни и удалите все поврежденные или гнилые участки.
Срезы на корнях можно обработать толченым углем или раствором марганцовки, чтобы предотвратить заражение.
Посадите деленки на подготовленное место, обильно полейте и замульчируйте почву вокруг растений.
Полив и защита от стресса: реанимация после пересадки.
После пересадки или деления куста растения нуждаются в особом уходе. Поливайте растения регулярно в течение нескольких недель после пересадки, особенно в жаркую погоду.
Притените растения от солнца в первые несколько дней после пересадки.
Замульчируйте почву вокруг растений, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перегрева.
Обработайте растения стимуляторами корнеобразования (например, «Корневин») и антистрессовыми препаратами (например, «Эпин», «Циркон»), чтобы помочь им быстрее укорениться на новом месте.
Укоренение черенков: альтернативный способ размножения.
Если вы не хотите делить куст, можно попробовать размножить многолетники черенкованием. Черенкование — это простой и эффективный способ размножения многих растений, особенно тех, которые плохо переносят деление куста.
Для укоренения черенков лучше всего использовать молодые побеги, которые еще не одревеснели. Срежьте черенки длиной 10−15 см, удалите нижние листья и посадите их во влажный песок или торф.
Накройте черенки пленкой или стеклянной банкой, чтобы создать тепличные условия. Регулярно проветривайте и увлажняйте черенки. Через несколько недель они должны укорениться, и их можно будет пересадить в отдельные горшки или в открытый грунт.
Знаете ли вы, что…? В старину в Поволжье считалось, что делить кусты многолетников нужно только в дни, когда луна находится в знаках Рака, Скорпиона или Рыб.
Эти знаки считались «водными» и благоприятными для роста и развития корней.
Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.