Дональд Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран

Израильские военные начали операцию против Ирана, а Тегеран в ответ начал свою операцию. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав иранские ядерные объекты. Иран нанёс ответный удар ракетами по американской базе в Катаре.