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Дональд Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран

Президент США назвал пилотов B-2 Spirit «невероятными».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретится с американскими военными, которые участвовали в атаке на Иран.

Трамп уточнил, что встреча состоится в Белом доме. По его словам, речь идёт о пилотах стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Он назвал их «невероятными».

«Невероятные пилоты B-2 приедут в Белый дом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом он не назвал имена военных. Пентагон также не озвучивал информацию о пилотах.

Израильские военные начали операцию против Ирана, а Тегеран в ответ начал свою операцию. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав иранские ядерные объекты. Иран нанёс ответный удар ракетами по американской базе в Катаре.

После этого Трамп заявил, что стороны договорились о заключении перемирия.

В настоящее время власти Соединённых Штатов утверждают, что ядерная программа Тегерана ликвидирована.

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