Дональд Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретится с американскими военными, которые участвовали в атаке на Иран.
Трамп уточнил, что встреча состоится в Белом доме. По его словам, речь идёт о пилотах стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Он назвал их «невероятными».
«Невероятные пилоты B-2 приедут в Белый дом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом он не назвал имена военных. Пентагон также не озвучивал информацию о пилотах.
Израильские военные начали операцию против Ирана, а Тегеран в ответ начал свою операцию. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав иранские ядерные объекты. Иран нанёс ответный удар ракетами по американской базе в Катаре.
После этого Трамп заявил, что стороны договорились о заключении перемирия.
В настоящее время власти Соединённых Штатов утверждают, что ядерная программа Тегерана ликвидирована.