Ричмонд
+32°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту приостанавливали автодвижение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли на час. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра, следящего за ситуацией на дорогах к мосту.

Источник: Life.ru

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Перекрытие движения произошло в 23:48 мск, возобновлено оно было в 00:55 по московскому времени. Причины ограничений не раскрываются.

А ранее на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная пробка. Наиболее напряжённая ситуация наблюдалась со стороны Краснодарского края: на Тамани в очереди скопилось около 750 машин. Со стороны Крыма обстановка была спокойнее, там ждали своей очереди примерно 200 автомобилей.