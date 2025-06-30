На Крымском мосту приостанавливали автодвижение

А ранее на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная пробка. Наиболее напряжённая ситуация наблюдалась со стороны Краснодарского края: на Тамани в очереди скопилось около 750 машин. Со стороны Крыма обстановка была спокойнее, там ждали своей очереди примерно 200 автомобилей.