Иран ответил, что будет с ядерной программой страны: позиция Тегерана идёт вразрез с Западом

Иран продолжит обогащать уран, несмотря на международные дискуссии, сообщил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани.
Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен останавливать свою ядерную программу. Иравани пояснил, что Иран имеет полное право развивать мирную атомную энергетику в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Ранее стало известно, что Иран готовится к возможным переговорам с США. Однако окончательное решение по этому вопросу примет верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
В то же время президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Иран может скрывать дополнительный ядерный объект. По его словам, американская разведка располагает данными о трех основных ядерных центрах в Иране, но не исключает существование еще одного, ранее неизвестного.