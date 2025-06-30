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Глава МАГАТЭ заявил о пропаже 400 кг обогащенного урана после удара США по Ирану

Гросси счел возможным возобновление ядерного производства в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американские Вооруженные силы нанесли ряд точечных ударов по ядерным объектам Ирана. Однако до сих пор не удается подсчитать точный ущерб, нанесенный Тегерану. Известно лишь о том, что после ударов ВВС США по Ирану пропало около 400 килограмм обогащенного урана. Такими сведениями поделился генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, транслирует Reuters.

По данным агентства, наибольший ущерб был причинен заводу в Фордо. Он расположен в горах. Именно там производили основную часть высокообогащенного урана. По словам главы МАГАТЭ, пока неясно, какой ущерб нанесен ядерной программе. Однако Рафаэль Гросси допустил возобновление производства соответствующего оружия в Иране.

Глава МАГАТЭ считает, что «чувствительные» центрифуги, используемые для обогащения урана, были повреждены авиацией США. Как сказано в материале, сейчас Запад обеспокоен пропажей, по меньшей мере, 400 килограмм радиоактивного вещества. В статье отмечается, что удары ВВС США обеспечили Ирану прикрытие для уничтожения его запасов урана. При этом любое расследование МАГАТЭ названо длительным и трудным.

«Даже малая часть этого количества пропавшего урана, оставшаяся неучтенной, вызвала бы серьезную обеспокоенность у западных держав, которые считают, что Иран, по крайней мере, сохраняет возможность создания ядерного оружия», — говорится в статье.

Генеральный директор Агентства напомнил также о существовании промышленного и технического потенциала у Ирана. Рафаэль Гросси считает, что Тегеран всё ещё может сохранять, в том числе, некоторые компоненты ядерной программы. По его мнению, нельзя утверждать, что всё бесследно исчезло. При этом глава МАГАТЭ признал наличие серьезного ущерба, который нанесли ВВС США ядерным объектам Тегерана.

Между тем, в США готовятся к переговорам с властями Ирана. Так, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф в скором времени может провести диалог с Тегераном. Контакт состоится на предмет возможного заключения сделки по ядерной программе Ирана. Беседа может пройти уже в ближайшие дни.

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