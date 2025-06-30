Глава МАГАТЭ заявил о пропаже 400 кг обогащенного урана после удара США по Ирану

Генеральный директор Агентства напомнил также о существовании промышленного и технического потенциала у Ирана. Рафаэль Гросси считает, что Тегеран всё ещё может сохранять, в том числе, некоторые компоненты ядерной программы. По его мнению, нельзя утверждать, что всё бесследно исчезло. При этом глава МАГАТЭ признал наличие серьезного ущерба, который нанесли ВВС США ядерным объектам Тегерана.