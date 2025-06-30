Премьер Сербии сообщил о рассмотрении использования платежной системы «Мир»

Он отметил, что Москва по-прежнему остается важнейшим партнером Белграда. Спикер подчеркнул, что РФ играет ключевую роль в области энергосбережения Сербии. Премьер также сообщил, что авиакомпания Air Serbia продолжает осуществлять полеты в Россию, несмотря на «огромное политическое давление».