Премьер Сербии сообщил о рассмотрении использования платежной системы «Мир»

Власти Сербии рассмотрят возможность использования на территории страны платежной системы «Мир». Об этом рассказал в интервью «Известиям» премьер страны Джуро Мацут.
Он отметил, что Москва по-прежнему остается важнейшим партнером Белграда. Спикер подчеркнул, что РФ играет ключевую роль в области энергосбережения Сербии. Премьер также сообщил, что авиакомпания Air Serbia продолжает осуществлять полеты в Россию, несмотря на «огромное политическое давление».
«Мы должны рассмотреть использование платежной системы “Мир”, но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», — заключил Джуро Мацут.
В Белграде, тем временем, вновь вспыхнули протесты. На митинг 28 июня вышло порядка 60 тысяч человек. Среди них студенты и оппозиционеры.