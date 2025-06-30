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Премьер Сербии сообщил о рассмотрении использования платежной системы «Мир»

Премьер Сербии Мацут отметил, что решение по системе «Мир» остается за финансовыми институтами Белграда.

Источник: Комсомольская правда

Власти Сербии рассмотрят возможность использования на территории страны платежной системы «Мир». Об этом рассказал в интервью «Известиям» премьер страны Джуро Мацут.

Он отметил, что Москва по-прежнему остается важнейшим партнером Белграда. Спикер подчеркнул, что РФ играет ключевую роль в области энергосбережения Сербии. Премьер также сообщил, что авиакомпания Air Serbia продолжает осуществлять полеты в Россию, несмотря на «огромное политическое давление».

«Мы должны рассмотреть использование платежной системы “Мир”, но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», — заключил Джуро Мацут.

В Белграде, тем временем, вновь вспыхнули протесты. На митинг 28 июня вышло порядка 60 тысяч человек. Среди них студенты и оппозиционеры.