«Обострилась пневмония»: Александру Митте вызвали скорую помощь

У народного артиста России, режиссера Александра Митты возникли проблемы со здоровьем, в связи с этим к нему выезжала скорая помощь. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил источник РЕН ТВ.
По его словам, 92-летнему кинодеятелю «стало плохо». При этом он отказался от госпитализации.
— По предварительным данным, у режиссера обострилась пневмония, — сказано в публикации.
В декабре прошлого года сообщалось, что Александру Митте грозит ампутация стопы. У него диагностирован сухой некроз. Он находился под присмотром врачей в многопрофильном центре паллиативной помощи из-за рака почки и других проблем со здоровьем.
До этого стало известно, что актеру «Квартета И» Александру Демидову может грозить инвалидность. По данным прессы, он очень быстро набирает вес из-за серьезных проблем с почками и другими органами. Артист уже несколько лет страдает от отеков ног, давления и слабости.
Телеведущему Юрию Николаеву медики категорически запретили курить. Он рассказал, что старается следовать указаниям врачей и уменьшает количество сигарет, но полностью избавиться от этой привычки ему трудно.