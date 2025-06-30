«Обострилась пневмония»: Александру Митте вызвали скорую помощь

До этого стало известно, что актеру «Квартета И» Александру Демидову может грозить инвалидность. По данным прессы, он очень быстро набирает вес из-за серьезных проблем с почками и другими органами. Артист уже несколько лет страдает от отеков ног, давления и слабости.