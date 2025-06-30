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«Обострилась пневмония»: Александру Митте вызвали скорую помощь

У народного артиста России, режиссера Александра Митты возникли проблемы со здоровьем, в связи с этим к нему выезжала скорая помощь. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил источник РЕН ТВ.

У народного артиста России, режиссера Александра Митты возникли проблемы со здоровьем, в связи с этим к нему выезжала скорая помощь. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил источник РЕН ТВ.

По его словам, 92-летнему кинодеятелю «стало плохо». При этом он отказался от госпитализации.

— По предварительным данным, у режиссера обострилась пневмония, — сказано в публикации.

В декабре прошлого года сообщалось, что Александру Митте грозит ампутация стопы. У него диагностирован сухой некроз. Он находился под присмотром врачей в многопрофильном центре паллиативной помощи из-за рака почки и других проблем со здоровьем.

До этого стало известно, что актеру «Квартета И» Александру Демидову может грозить инвалидность. По данным прессы, он очень быстро набирает вес из-за серьезных проблем с почками и другими органами. Артист уже несколько лет страдает от отеков ног, давления и слабости.

Телеведущему Юрию Николаеву медики категорически запретили курить. Он рассказал, что старается следовать указаниям врачей и уменьшает количество сигарет, но полностью избавиться от этой привычки ему трудно.