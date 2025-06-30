Назван представитель РФ в жюри отечественного аналога «Евровидения»

Позже Матвиенко сообщил, что будет объективно оценивать конкурсантов, уделяя основное внимание вокальному мастерству, артистизму и оригинальности исполнителей. «Убежден, что “Интервидение” определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций», — отметил композитор. Матвиенко примет участие во финальном голосовании, на котором будет выбран победитель «Интервидения».