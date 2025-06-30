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Сотрудник британской тюрьмы стал жертвой мести: бывший заключенный выстрелил в него шесть раз

Британский заключенный застрелил сотрудника тюрьмы за раскрытие личной тайны.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник тюрьмы в Британии Ленни Скотт стал жертвой бывшего заключенного. Элиас Морган выстрелил в него из-за раскрытия личной тайны. Мать Ленни Скотта утверждает, что бывший заключенный знал адрес обидчика, сообщает ITV.

В материале сказано, что Элиас Морган долгое время вынашивал план мести. Он планировал застрелить сотрудника тюрьмы, выйдя на свободу. В результате, спустя четыре года, Элиас Морган выполнил обещание.

По имеющимся данным, Ленни Скот нашел в телефоне у заключенного сведения о романе с надзирательницей Сарой. Тогда Элиас Морган предложил сотруднику тюрьмы деньги за секретную информацию. Однако Ленни Скот отказался. В 2024 году он стал жертвой бывшего заключенного. Ленни Скот получил шесть пулевых ранений.

В России, между тем, возбудили уголовное дело после того, как неизвестные оставили без золота и денег пожилую петербурженку. Мошенники действовали в течение недели. Они звонили и представлялись сотрудниками администрации и силовых страктур.