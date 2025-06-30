Сотрудник британской тюрьмы стал жертвой мести: бывший заключенный выстрелил в него шесть раз

По имеющимся данным, Ленни Скот нашел в телефоне у заключенного сведения о романе с надзирательницей Сарой. Тогда Элиас Морган предложил сотруднику тюрьмы деньги за секретную информацию. Однако Ленни Скот отказался. В 2024 году он стал жертвой бывшего заключенного. Ленни Скот получил шесть пулевых ранений.