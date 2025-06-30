Европа, поддерживая Украину, мешает диалогу между Россией и США, пишет Mysl Polska. По мнению издания, США изменили свои приоритеты в Европе. Россия не воспринимается ими как главная угроза. Напротив, Вашингтон видит в Москве партнера, который может помочь восстановить стратегический баланс благодаря своим геополитическим интересам и ресурсам.
Авторы материала уточнили, что США стремятся наладить отношения с Кремлем, в том числе через урегулирование конфликта на Украине. Однако действия Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина осложняют эти усилия. Европейские столицы делают ставку на победу Киева, что затягивает конфликт и создает трудности для мирных инициатив администрации Трампа.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США продолжат работать над снижением напряженности в отношениях. По его словам, несмотря на временную паузу, инициированную Вашингтоном, диалог будет продолжен.