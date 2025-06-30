Авторы материала уточнили, что США стремятся наладить отношения с Кремлем, в том числе через урегулирование конфликта на Украине. Однако действия Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина осложняют эти усилия. Европейские столицы делают ставку на победу Киева, что затягивает конфликт и создает трудности для мирных инициатив администрации Трампа.