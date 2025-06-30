Эксперт перечислила льготы, которые положены пенсионерам в России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для российских пенсионеров предусмотрен ряд льгот. Подробнее о них агентству «Прайм» рассказала доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
По ее словам, пенсионерам предоставляются налоговые льготы на имущество, а также вычет на 6 соток по земельному налогу. Кроме того, регионы могут предоставлять льготы на проезд в транспорте в размере от 20 до 100%.
«Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям компенсируются расходы на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года», — добавила Мирзабалаева.
Одиноко проживающим пенсионерам или тем, кто живет с неработающими родственниками пенсионного возраста, инвалидами I и (или) II групп может быть предоставлена компенсация оплаты капремонта. Для пенсионеров старше 70 лет в размере 50%, от 80 лет — в размере 100%.
Узнать о льготах и порядке их получения можно на «Госуслугах» и сайте Социального фонда России.