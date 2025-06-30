Мигрантов обяжут платить за то, что раньше было бесплатным

С сентября подорожают миграционные документы.
С 1 сентября 2025 года в России могут значительно вырасти госпошлины для мигрантов и автовладельцев. Соответствующий законопроект Минфина рассмотрят на заседании правительственной комиссии 30 июня.
«Власти планируют ввести семь новых пошлин для иностранных граждан, включая сборы за постановку на миграционный учет (500 рублей), продление разрешения на работу (4,2 тысяч рублей) и выдачу дубликатов документов (2,1 тыс рублей). Выдача и продление патентов также будут стоить 4,2 тыс рублей», — сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина.
Одновременно предлагается увеличить транспортные пошлины: стоимость водительских прав вырастет вдвое (до 4−6 тысяч рублей), оформление ПТС подорожает в 1,5 раза (до 1,2 тысяч рублей), а пластиковое СТС будет стоить 4,5 тысяч рублей вместо 1,5 тысяч.
Законопроект предусматривает введение новых сборов для автошкол (15 тысяч рублей за проверку учебной базы) и 500 рублей за внесение данных в систему техосмотра. Для производителей оружия установят пошлину 200 рублей за экспертизу.
В Минфине поясняют, что последняя индексация многих пошлин проводилась 7−11 лет назад, а бесплатное оказание услуг иностранцам фактически означает их финансирование за счет российских налогоплательщиков. По оценкам ведомства, нововведения принесут бюджету 45,3 млрд рублей дополнительных доходов (17 млрд от миграционных и 28,3 млрд от транспортных пошлин).