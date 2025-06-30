Мигрантов обяжут платить за то, что раньше было бесплатным

«Власти планируют ввести семь новых пошлин для иностранных граждан, включая сборы за постановку на миграционный учет (500 рублей), продление разрешения на работу (4,2 тысяч рублей) и выдачу дубликатов документов (2,1 тыс рублей). Выдача и продление патентов также будут стоить 4,2 тыс рублей», — сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина.