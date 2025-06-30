Глава МВД Сербии Дачич призвал к миру на фоне новых протестов в Белграде

Сербский вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич призвал к миру на фоне очередных протестов и перекрытий в столице страны, он подчеркнул, что правоохранители «будут внимательно отслеживать ситуацию».
«Призываю всех сохранять гражданский мир, избегать столкновений с полицией, потому что это самое важное», — сказал Дачич в эфире телеканала Pink.
Он отметил, что правоохранители «обучены действовать в таких условиях», при этом они выразили надежду, что до «вмешательства не дойдёт».
Кроме того, Дачич выразил мнение, что протесты вышли за рамки «студенческих». Он уточнил, что акция носит «политический характер», а также проводится в «рамках подготовленного сценария».
Протесты продолжаются второй день. Протестующие перекрывают важные транспортные узлы в столице и других населённых пунктах, устанавливают баррикады и палатки. Они требуют «освобождения задержанных, демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента», а также проведения досрочных выборов.
Вечером в субботу в результате столкновений протестующих с полицией пострадали шестеро правоохранителей, также двое гражданских.
Ранее сообщалось, что сербский лидер Александр Вучич во время протестов вышел из своей администрации в Пионерский парк и призвал к миру. Он подчеркнул, что страна является сильной, а действующая власть продолжит выполнять свои обязанности.