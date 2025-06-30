В России ведется разработка обновленных учебников по обществознанию. Пособия для старшеклассников уже готовы. Такой информацией поделился помощник российского лидера Владимира Путина Владимир Мединский, цитирует ТАСС.
По имеющимся данным, главная задача правительства заключается в создании «понятного, актуального и современного» материала учебников. Помощник президента подчеркнул, что сейчас на заключительной стадии находятся пособия по обществознанию с 9-го по 11-й класс.
«Уже готовы все три учебника, ведется их доработка и редактирование», — подытожил Владимир Мединский.
Ранее помощник Владимира Путина заявил о желании обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте историю Малороссии. Он подчеркнул, что глава альянса мог бы «узнать много нового».