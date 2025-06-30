Высокие цены на продукты вынудили Госдуму отреагировать

«Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%. Проектом предлагается сократить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.