Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки

«Мы запустили проект с песцами в августе прошлого года. Он для нас очень важен тем, что в нем не было поддержки от российского бизнеса, потому что это был SOS-проект, деньги нужно было найти срочно. Бизнес не смог к этому подключиться, но подключились непосредственно граждане, за что огромное им спасибо», — сказал Рыбаков.