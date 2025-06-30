Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Фонд «Природа и люди» на пожертвования от россиян организовал экспедицию на остров Медный в районе Камчатки и помог пережить зиму голодающей популяции редкого песца, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор фонда Сергей Рыбаков.
«Мы запустили проект с песцами в августе прошлого года. Он для нас очень важен тем, что в нем не было поддержки от российского бизнеса, потому что это был SOS-проект, деньги нужно было найти срочно. Бизнес не смог к этому подключиться, но подключились непосредственно граждане, за что огромное им спасибо», — сказал Рыбаков.
По его словам, на собранные средства удалось организовать экспедицию и доставить на остров еду для редких животных.
«Организовали две подкормочные площадки и с интересом и волнением ждали, как песец переживет зиму. В мае вернулась наша экспедиция, привезла фотографии, и мы с гордостью говорим, что песец жив», — заявил Рыбаков.
Он добавил, что проект развивается и расширяется — в этом году еще одна экспедиция отправится на другой остров в районе Камчатке, чтобы понять, в каком состоянии там популяция песца.