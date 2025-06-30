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В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы

Депутат Стенякина: предпенсионеров нельзя уволить без согласия профсоюза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию.

«Работодателям следует не забывать о том, что предпенсионера нельзя уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции (даже в случае сокращения штата), а также отказать ему в приеме на работу из-за возраста», — сказала Стенякина.

По ее словам, если россиянин с таким статусом потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством.