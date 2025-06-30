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РИАН: СБУ объявила в розыск блогера Акима Апачева

СБУ объявила Акима Апачева в розыск 8 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Аким Апачев разыскивается украинской службой безопасности. Российского певца преследуют, так как артист, якобы, скрывался от органов досудебного расследования. Об этом гласят данные местных властей, полученные РИА Новости.

Отмечается, что блогера объявили в розыск еще год назад. Он появился в базе 8 мая 2024 года. Аким Апачев получил известность в качестве артиста, пишущего патриотические и военизированные тексты.

Ранее несколько российских спортсменов попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». В их числе оказался футболист Владислав Радимов. Экс-игрок сборной России прокомментировал сведения о попадании в скандально-известную базу. Вероятно, его включили в список из-за работы в качестве футбольного эксперта в российских СМИ.