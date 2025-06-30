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Участники протестов в Белграде заявили о массовой блокировке дорог и улиц

Организаторы протестов в Сербии сообщили о блокировке улиц «до выполнения требований».

Источник: Комсомольская правда

В Белграде продолжаются акции протестов. Организаторы объявили о начале массовой блокировки дорог и улиц. Об этом они сообщили в соцсетях.

Протестующие начнут перекрывать движение транспорта в своих районах. Как отмечается, студенты и протестующие хотят «выполнения» их требований властями Сербии. В числе таковых, например, освобождение митингующих и проведение парламентских выборов.

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований», — предупредили организаторы.

По словам председателя сербского парламента Аны Брнабич, митингующие хотят гражданской войны. Так она заявила, обратив внимание на лозунги, произносимые на протестах.